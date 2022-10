CIRCUIT VÉLO – QUARTIER DES MOULINS LIOT Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Balade cycliste commentée et présentée par Marie-Gabrielle GIROIRE. Les Moulins, voilà un nom qui est souvent cité lorsqu’il s’agit de la périphérie de Fontenay, sis dans la plaine entre Charzais et l’Ouillette ; des industries, des commerces, des services, des habitats de diverses formes dont les fameuses tours, une voirie contrastée, entre le chemin rural et la route bien calibrée et les modernes ronds-points. Le patrimoine bâti est divers entre la fontaine-lavoir des temps anciens et la récente Usine Etoile, qui tel un vaisseau spatial, est posée aux portes de Fontenay… La guide apportera des commentaires à tout propos. Le déplacement à deux roues nous autorisera de joindre ces points à relative distance. – – – – –

Places limitées, réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Payant.

– – – – –

Séance proposée par Fontenay Ville d’art et d’histoire. Venez avec votre deux roues, nous partirons à la découverte des paysages, des bâtis anciens et modernes d’un quartier en évolution constante depuis un demi-siècle. tourisme@fontenayvendee.fr +33 2 51 69 44 99 Centre commercial des Moulins Liot Avenue Georges Pompidou Fontenay-le-Comte

