Moret-Loing-et-Orvanne Parking de l'école de Ravanne Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Circuit vélo Ecuelles – Montarlot Parking de l’école de Ravanne Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne

Circuit vélo Ecuelles – Montarlot Parking de l’école de Ravanne, 18 septembre 2021, Moret-Loing-et-Orvanne. Circuit vélo Ecuelles – Montarlot

Parking de l’école de Ravanne, le samedi 18 septembre à 14:00

Ce circuit, entièrement effectué à vélo, nous permettra tout d’abord d’aller à travers champs jusqu’à la “colonne”, puis nous descendrons vers Montarlot, pour faire une halte au cimetière, puis à l’église (visite de l’église vers 15h30). Nous regagnerons ensuite Ecuelles, où nous irons sur les traces du chateau de Ravanne et nous terminerons ce circuit par la visite de l’église d’Ecuelles (un peu avant 18h).

Participation libre et gratuite, sous réserve de la signature d’une décharge, annulation en cas de pluie (visite des églises maintenues)

Départ d’Ecuelles – visite de Montarlot et d’Ecuelles Parking de l’école de Ravanne rue de ravanne, ecuelles 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Écuelles Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Parking de l'école de Ravanne Adresse rue de ravanne, ecuelles 77250 Ville Moret-Loing-et-Orvanne lieuville Parking de l'école de Ravanne Moret-Loing-et-Orvanne