Parking salle Jean Mermoz, le dimanche 19 septembre à 09:30

Ce circuit, entièrement effectué à vélo, nous permettra tout d’abord d’admirer le monument le plus ancien de la commune, puis nous longerons le canal pour aller à Épisy, dont nous verrons, entre autres, le lavoir et l’église, puis nous remonterons le canal pour retourner sur Écuelles. Divers arrêts et explications agrémenteront ce parcours.

Participation libre et gratuite, sous réserve de la signature d’une décharge, annulation en cas de pluie (visite des églises maintenues)

Départ d'Ecuelles – visite d'Ecuelles et d'Episy
Parking salle Jean Mermoz 77250 Écuelles
Moret-Loing-et-Orvanne

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00

