Rare et original ! Tous les ingrédients sont présents pour entretenir le mystère. Sur le chemin qui débute au lieu-dit le Port à Cintegabelle, découvrez la Tute de la Maine, l’habitat troglodyte de Germaine.

Départ : Lieudit Le Port 31550 Cintegabelle. Prévoir chaussures de marche et eau. Annulée en cas de mauvais temps

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00

