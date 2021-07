Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Circuit training Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Circuit training Seignosse, 12 août 2021, Seignosse. Circuit training 2021-08-12 10:00:00 – 2021-08-12 11:00:00

Seignosse Landes Seignosse Carlos vous attend pour une session de circuit training à la zone de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan.

Entre cardio, entraînement de musculation, endurance et remise en forme, le circuit training est une méthode de tonification globale du corps par la répétition d’exercices. 5€ par participant.

Horaires : de 10h à 11h.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

