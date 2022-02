Circuit training Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Les Orres

Circuit training Les Orres, 10 février 2022, Les Orres. Circuit training Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture Les Orres

2022-02-10 16:30:00 16:30:00 – 2022-02-24 17:30:00 17:30:00 Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture

Les Orres Hautes-Alpes L’entraînement en circuit « circuit training » est une séance d’entraînement intense et rythmée basée sur une série de mouvements effectués avec un effort maximum pendant une courte période (typiquement trente à soixante secondes), Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture Les Orres

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Les Orres Autres Lieu Les Orres Adresse Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture Ville Les Orres lieuville Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture Les Orres Departement Hautes-Alpes

Les Orres Les Orres Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-orres/

Circuit training Les Orres 2022-02-10 was last modified: by Circuit training Les Orres Les Orres 10 février 2022 Hautes-Alpes Les Orres

Les Orres Hautes-Alpes