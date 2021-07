Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice, Savoie Circuit touristique : une saison en alpage aux Chapieux Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Circuit touristique : une saison en alpage aux Chapieux Bourg-Saint-Maurice, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bourg-Saint-Maurice. Circuit touristique : une saison en alpage aux Chapieux 2021-07-09 14:00:00 – 2021-07-09 Gare Routière de Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice, Gare routière

Bourg-Saint-Maurice Savoie Dans le hameau des Chapieux, venez assister à la découverte de la vie pastorale et assister à la traite du troupeau de chèvres de Lise et d’Antoine. Cette visite se termine par une dégustation de fromages.

Réservation obligatoire. Places limitées. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Gare Routière de Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice, Gare routière Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville 45.59307#6.75968