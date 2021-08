Circuit touristique “Suivez la mouche” Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran, 18 septembre 2021, Alby-sur-Chéran.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran

**Parcours pédestre pour découvrir le patrimoine architectural et naturel du village avec possibilité d’écouter une visite contée par le Chéran sur izi.TRAVEL.Grâce au circuit pédestre “Suivez la mouche”, partez à la découverte du patrimoine architectural et naturel du village. Seul, en famille ou entre amis, vous pouvez réaliser cette balade tout au long de l’année.** De la Place du Trophée dans le vieux bourg médiéval en passant par les ponts qui surplombent l’une des dernières rivières sauvages de France, la balade suit un itinéraire en douze étapes le long duquel des panneaux informatifs (en français et en anglais) vous attendent. Suivez les petites mouches dessinées au sol, arpentez les ruelles et cheminez le long du Chéran… A chaque halte, une question vous est proposée et sa réponse est cachée quelques mètres plus loin. Durant les périodes d’ouverture du musée, les plus jeunes peuvent participer à un jeu de piste et collecter des informations leur permettant d’aider Crépin le cordonnier à retrouver son marteau.Vous ne savez pas encore où se trouvent le sentier des Crétets, la chapelle Saint-Maurice ou le tombeau des Comtes de Thiollaz ? Alors rendez-vous sur le circuit en famille ou entre amis et vous saurez tout sur Alby… La durée de ce parcours est d’environ 1h pour une promenade d’environ 2km. N’oubliez pas de télécharger le dépliant du circuit ou de le récupérer au musée de la cordonnerie pendant la saison estivale. **Le Chéran vous conte la visite !** Pour pimenter votre promenade, accompagnez-vous de la visite contée audio, en français ou en anglais. Le Chéran en personne guidera vos pas sur les étapes du circuit et vous plongera dans l’histoire d’Alby, des foires médiévales sur la place du Trophée à la construction des ponts et églises. Disponible gratuitement sur izi.TRAVEL _Langues : français-anglais_

Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran 9, place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Alby-sur-Chéran Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00