Visites guidées du village de Bourron-Marlotte, sur les pas des artistes 16 et 17 septembre Circuit « Sur les pas des artistes »

Visites guidées du village sur les pas des artistes, à la découverte du village, de son histoire et des maisons d’artistes (Armand Charnay, Charles Delort, Eugène Cicéri, Armand Point, Jean Renoir, L’auberge Anthony de Gustave Courbet, de Claude Monet et d’Auguste Renoir…)

Le samedi 16 septembre – visite du côté de Marlotte

Le dimanche 17 septembre – visite du côté de Bourron

Départ à 14h devant la mairie. Prévoir 1h30 de promenade à travers le village

Circuit « Sur les pas des artistes » RDV devant la mairie de Bourron-Marlotte – 133 rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 58 50 http://bourronmarlotte.fr Des plaques émaillées retraçant l’histoire artistique du village au temps des paysagistes et des impressionnistes permettent de suivre pas à pas, dans les rues de Marlotte et de Bourron l’histoire passionnante de la colonie artistique qui a fréquenté durablement le village pendant le XIXe siècle, de Jean-Baptiste Corot à Auguste Renoir en passant par les « petits maîtres » Eugène Cicéri et Armand Point. Gares SNCF de Bourron-Marlotte ou Montigny-sur-Loing. Entre Fontainebleau et Nemours, au milieu de la forêt de Fontainebleau.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

©Nicolas Quénu