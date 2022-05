Circuit “Sur les Pas de Matisse” dans la ville de Bohain La Maison familiale d’Henri Matisse, 14 mai 2022 10:00, Bohain-en-Vermandois.

Circuit d’interprétation “Sur les pas de Matisse”

Un circuit dans la ville présente les lieux d’histoire de Bohain relatifs à l’enfance d’Henri Matisse.

Le circuit passe par huit sites patrimoniaux incontournables.

Laissez-vous guider sur chacun des sites par un balisage au sol et découvrez son histoire grâce à l’audioguide et au plan téléchargeable sur notre site Internet.

La Maison familiale d’Henri Matisse vous invite à découvrir la jeunesse de l’artiste et le métier de grainetier exercé par ses parents. Flânez dans la maison avec les meubles du peintre, son café couleur, sa boutique et ses expositions. Prolongez votre découverte de Bohain en suivant le circuit audioguidé vous contant l’histoire de la ville et les souvenirs d’enfance de Matisse.

The family House of Henry Matisse invites you to discover the youth of the artist and the job(business) by seedsman exercised by his relative(parents). Stroll(Hang out) in the house with the furniture of the painter, his colour coffee(café), his shop and his exhibitions(exposures). Extend your discovery of Bohain following the audioguidé circuit narrating you the history(story) of the city and Matisse’s childhood memories.

Un recorrido por la ciudad muestra los lugares de historia de Bohain relativos a la infancia de Henri Matisse. El circuito pasa por ocho sitios patrimoniales imprescindibles. Déjese guiar por cada uno de los sitios por un marcado en tierra y descubra su historia gracias a la audioguía y al mapa descargable en nuestro sitio Internet.

26 rue du Château, 02110 Bohain-en-Vermandois 02110 Bohain-en-Vermandois Hauts-de-France