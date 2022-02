Circuit « sur les pas de Marcel Pierre » Parc Barré Saint La Ferté-Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Le circuit « sur les pas de Marcel Pierre » vous mènera jusqu’au parc. Il vous permettra de découvrir les oeuvres du sculpteur. Le parcours urbain de 2 km et de 9 étapes débute près de la mairie et se termine au parc municipal (2 variantes possibles). Plan téléchargeable via le lien suivant: [https://www.flerstourisme.fr/patrimoines/circuit-sur-les-pas-de-marcel-pierre-la-ferte-mace/](https://www.flerstourisme.fr/patrimoines/circuit-sur-les-pas-de-marcel-pierre-la-ferte-mace/) Parcours urbain de 2 km et de 9 étapes Parc Barré Saint Rue du Docteur Poulain, 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé Orne

Parc Barré Saint
Adresse Rue du Docteur Poulain, 61600 La Ferté-Macé
Ville La Ferté-Macé
Departement Orne

