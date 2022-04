Circuit Street art: Parcours Saint-Esprit Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques À l’occasion des vacances de printemps, nous vous proposons une déambulation dans le quartier historique de Saint-Esprit. La médiatrice vous livrera tous les secrets de ce petit village dans la ville.

Cette visite vous permettra de découvrir les richesses du street art à travers différentes techniques (pochoir, collage, peintures murales) et vous donnera un aperçu des cinq éditions du festival grâce au grand nombre d’œuvres présentes sur ce parcours.

RV devant la galerie Spacejunk, 35 rue Sainte Catherine. +33 5 59 03 75 32 À l’occasion des vacances de printemps, nous vous proposons une déambulation dans le quartier historique de Saint-Esprit. La médiatrice vous livrera tous les secrets de ce petit village dans la ville.

Mathieu Prat

