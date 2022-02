Circuit sportif Aqua défi Rodez Rodez, 17 mars 2022, RodezRodez.

2022-03-17 – 2022-03-17

EUR Rodez Jeudi 17 mars de 19h15 à 21h30, Aquavallon organise un circuit sportif avec 3 ateliers :

– atelier 1 : aller sur la structure gonflable sur l’eau et retour en parcours du combattant hors de l’eau

– atelier 2 : relais en stand up paddle

– atelier 3 : aquaboxing

Et terminez ce circuit en musique en aquadancing.

Tarif : 2,70 €

Réservations à l’accueil d’Aquavallon au 05 65 73 4010

Un circuit avec 3 ateliers pour découvrir des sports aquatiques.

