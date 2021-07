Circuit Sentier des mines du Soulié, 18 septembre 2021, Saint-Perdoux.

Circuit

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Sentier des mines du Soulié

Bonjour et bienvenue dans notre village. Ici, nous aimons la rencontre et le partage, nous aimons faire découvrir nos paysages, notre patrimoine, nos vies… Si vous cherchez le calme, l’authenticité, la nature, la simplicité, loin des grands sites touristiques, de la foule et des boutiques, vous ne serez pas déçus ! Je suis le Sentier Retrouvé des mines du Soulié. Depuis des siècles des hommes et des femmes m’ont forgé, m’ont tracé, m’ont habité… puis m’ont quelque peu abandonné ! Et voilà que par la volonté des habitants et avec l’aide précieuse de l’association Déclam’ qui œuvre pour la mise en valeur des patrimoines locaux, comme le phénix, je renais de mes cendres. En 2014, on me remet à l’honneur, on fouille dans mon passé, on fait parler les anciens. Tout au long de votre balade, des panneaux vous en conteront l’histoire, de la plus petite à la plus grande, vous en exprimeront le sens, vous en feront partager l’émotion. Grâce à l’association Declam’ sont organisés des chantiers de jeunesse et famille qui effectuent des travaux de débroussaillage qui ont permis entre autre de dégager une ancienne entrée de galerie, des murets en pierres sèches mais aussi des tranchées pour évacuer l’eau qui créait un marécage sur le chemin. Le carreau de la Tourterelle présente maintenant une belle surface dégagée avec des vestiges de ce passé minier. Ce parcours de randonnée pédestre ouvert à tous, d’environ 2.5km vous permettra de vous replonger dans l’histoire de notre village en découvrant le passé minier, le travail des mineurs, l’extraction et le transport du charbon, en passant par le carreau de la mine de la « Tourterelle ».

Parcours découverte des anciennes mines de charbon de la commune.

Sentier des mines du Soulié Le Faltrept, 46100 Saint-Perdoux Saint-Perdoux Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T21:00:00