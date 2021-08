Lacroix-Barrez Sentier de l'imaginaire Aveyron, Lacroix-Barrez Circuit Sentier de l’imaginaire Sentier de l’imaginaire Lacroix-Barrez Catégories d’évènement: Aveyron

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Sentiers de l’imaginaire sur le thème de la pierre. L’âme du sentier: Dans un fracas d’explosions, dans un fleuve de magma en ébullition sont nés les plateaux et vallées de Lacroix-Barrez. Suivez “Binocle la Taupe”, elle va vous donner les clés des mystères des volcans du Cantal et de ses pierres. Deux sentiers: Sentier de la Fage, balisage “Binocle” la taupe rouge, 2,6 km. Sentier de la Coulée de lave, balisage “Binocle” la taupe verte et Momo le macaque, 3,3 km.

Départ de la Place du Cardinal Verdier

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

