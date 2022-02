Circuit roman “Patrimoine et Musique” – 6ème édition Saint-Front-sur-Nizonne Saint-Front-sur-Nizonne Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Front-sur-Nizonne

Circuit roman “Patrimoine et Musique” – 6ème édition Saint-Front-sur-Nizonne, 10 septembre 2022, Saint-Front-sur-Nizonne. Circuit roman “Patrimoine et Musique” – 6ème édition Saint-Front-sur-Nizonne

2022-09-10 – 2022-09-10

Saint-Front-sur-Nizonne Dordogne Saint-Front-sur-Nizonne Programme habituel avec le mot du maire, rappel historique par un référent local, groupe musical.

Églises romanes visitées : St-Front-sur-Nizonne, Rudeau-Ladosse, Lussas et Nontronneau avec Fontroubade.

Rdv devant l’église de St-Front-sur-Nizonne à 14h.

Tarif : 7€/personne, gratuit pour les moins de 16 ans.

Pot de sympathie à l’issue du parcours. Covoiturage conseillé. Visite commentée des églises romanes de St-Front-sur-Nizonne, Rudeau-Ladosse, Lussas et Nontronneau avec Fontroubade. Mot du maire, rappel historique par un référent local, groupe musical.

Tarif : 7€/personne, gratuit pour les moins de 16 ans. Programme habituel avec le mot du maire, rappel historique par un référent local, groupe musical.

Églises romanes visitées : St-Front-sur-Nizonne, Rudeau-Ladosse, Lussas et Nontronneau avec Fontroubade.

Rdv devant l’église de St-Front-sur-Nizonne à 14h.

Tarif : 7€/personne, gratuit pour les moins de 16 ans.

Pot de sympathie à l’issue du parcours. Covoiturage conseillé. OTPN

Saint-Front-sur-Nizonne

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Front-sur-Nizonne Autres Lieu Saint-Front-sur-Nizonne Adresse Ville Saint-Front-sur-Nizonne lieuville Saint-Front-sur-Nizonne Departement Dordogne

Saint-Front-sur-Nizonne Saint-Front-sur-Nizonne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-front-sur-nizonne/

Circuit roman “Patrimoine et Musique” – 6ème édition Saint-Front-sur-Nizonne 2022-09-10 was last modified: by Circuit roman “Patrimoine et Musique” – 6ème édition Saint-Front-sur-Nizonne Saint-Front-sur-Nizonne 10 septembre 2022 Dordogne Saint-Front-sur-Nizonne

Saint-Front-sur-Nizonne Dordogne