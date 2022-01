Circuit Rohan vélo route et VTT Epfig Epfig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Epfig Bas-Rhin Epfig EUR Circuits balisés Vélo route de 10, 30 ou 42 km en Plaine et 70 ou 104 km en Montagne.

VTT : 18, 27 ou 46 km

Différents points d’accueil bien achalandés le long des parcours vous permettrons de vous ravitailler. Un grand moment de convivialité pour cette grande journée de vélo accessible à tous, petits et grands.

