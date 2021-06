Évian-les-Bains Ville d'Évian-les-Bains Evian-les-Bains, Haute-Savoie Circuit « Retour aux sources » Ville d’Évian-les-Bains Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

le dimanche 19 septembre à Ville d’Évian-les-Bains Sur inscription (30 personnes, sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Départ de l’office du tourisme. Durée : 1h15

Accompagné par un guide du patrimoine, partez à la découverte de l’histoire d’Évian depuis le Moyen-âge jusqu’à la Belle Époque. Petites anecdotes et trésors cachés de la ville vous seront dévoilés. Ville d’Évian-les-Bains Place de la Porte d’Allinges, 74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:15:00

