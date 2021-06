Rosay-sur-Lieure Église Notre-Dame Eure, Rosay-sur-Lieure Circuit : randonnée autour de l’église et ses environs Église Notre-Dame Rosay-sur-Lieure Catégories d’évènement: Eure

Depuis la reouverture de l’église après les travaux, chaque année, le plaisir est le même de faire decouvrir l’église et son site exceptionnel. L’ancien cimetière, la vallée de la lieure, l’église , les moulins et le château forment un tout qui en fait un lieu magique apprécié depuis le lXe s. Promenade guidée pour découvrir l’église et son environnement avec présentation de cartes, peintures et documents à travers les siècles permettant d’apprécier les évolutions Église Notre-Dame rue de l’église, 27790 Rosay-sur-Lieure Rosay-sur-Lieure Eure

