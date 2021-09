Jonzac Moulin à eau de Chez Bret Charente-Maritime, Jonzac Circuit : Rando Régalade Moulin à eau de Chez Bret Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Moulin à eau de Chez Bret, le samedi 18 septembre à 16:00

### Participez à une balade gourmande pour découvrir le patrimoine jonzacais ! Rendez-vous au moulin à eau de chez Bret pour une balade guidée du patrimoine naturel au patrimoine historique (3 km). Collation offerte à l’issue du parcours et concert piano à 4 mains.

Gratuit. Réservation recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

