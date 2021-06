Belbeuf Coteau de Saint-Adrien Belbeuf, Seine-Maritime Circuit : rando découverte du coteau de Saint-Adrien Coteau de Saint-Adrien Belbeuf Catégories d’évènement: Belbeuf

Seine-Maritime

le samedi 18 septembre

Il se situe sur le quatrième méandre de la Seine à partir de l’estuaire, sur la rive droite à 8km en amont de Rouen. Les activités agropastorales anciennes associées aux facteurs naturels du coteau sont à l’origine de la diversité des écosystèmes et de leur richesse:eboulis calcaires (abritant l’endémique violette de Rouen, parois rocheuses, pelouses calcicoles, formations arbustives, boisements..)

60 places maximum

Le coteau de Saint Adrien est un site exceptionnelle par sa qualité paysagère et son patrimoine naturel de grand intérêt qui attire de nombreux randonneurs. Coteau de Saint-Adrien Parking du Moulin Rose, route de Paris, Saint Adrien, 76240 Belbeuf Belbeuf Saint-Adrien Seine-Maritime

2021-09-18

