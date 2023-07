Circuit découverte du Quartier des Halles Circuit « quartier des halles » Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Circuit « quartier des halles » RDV sortie RER Porte Berger – Forum des Halles 75001 Paris Paris 75001 Paris Île-de-France 06 20 05 15 48 Le parcours permettra entre autre : – d’évoquer son histoire et son évolution : celle du cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout, le pilori, le puits d’amour ; – d’admirer la façade de l’église Saint-Eustache, des cours d’hôtels particuliers étonnantes ; – et de terminer par l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis. RDV en haut des escaliers de la porte Berger Métro-RER Châtelet – Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

