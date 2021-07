Toulouse Place Wilson Haute-Garonne, Toulouse Circuit « Quand la sculpture célèbre les poètes toulousains » Place Wilson Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Venez découvrir des œuvres, monuments, lieux toulousains emblématiques de l’histoire de la poésie de la ville rose.

Places limitées, rdv devant la fontaine Pierre Goudouli

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

