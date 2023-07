Circuit : Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco (centre-ville) Circuit « Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco » Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

Hauts-de-Seine Circuit : Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco (centre-ville) Circuit « Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco » Colombes, 16 septembre 2023, Colombes. Circuit : Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco (centre-ville) Samedi 16 septembre, 17h30 Circuit « Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco » Entrée libre Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco Repérez au fil des rues les embellissements marquants de la fin du XIXe siècle et de l’entre-deux-guerres, aux jeux de couleur et de ferronnerie caractéristiques.

Par la Valorisation du patrimoine.

Tout public dès 11 ans (durée 1h30). Gratuit

RDV devant le 2 boulevard des Oiseaux. PMR Circuit « Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco » 2 boulevard des Oiseaux 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 ©Valorisation du patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Circuit "Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco" Adresse 2 boulevard des Oiseaux 92700 Colombes Ville Colombes Departement Hauts-de-Seine Age min 11 Age max 99 Lieu Ville Circuit "Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco" Colombes

Circuit "Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco" Colombes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombes/