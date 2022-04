Circuit pédestre “Sur les pas des carabins en Médecine” Devant la statue Faidherbe,place Richebé Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Circuit pédestre “Sur les pas des carabins en Médecine” Devant la statue Faidherbe,place Richebé, 29 avril 2022, Lille. Circuit pédestre “Sur les pas des carabins en Médecine”

Devant la statue Faidherbe, place Richebé, le vendredi 29 avril à 10:00

Un **circuit pédestre « Sur les pas des carabins en Médecine »** (Quartier de l’ancienne Faculté de Médecine de Lille) par un guide bénévole de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille est proposé le **vendredi 29 avril 2022 à 10h**. Ce parcours vous propose une plongée dans Lille du XIXe siècle à travers la découverte du quartier Saint-Michel, appelé aussi « Quartier latin lillois » sur les pas des carabins (étudiants) en médecine. Il abrita notamment l’ancienne Faculté de Médecine et de Pharmacie (1875), la Faculté de Lettres, le monument Pasteur dont on fête le bicentenaire cette année, la Préfecture de Lille, le Palais des Beaux-Arts. .. **La réservation en ligne est obligatoire.** **Places limitées**, inscrivez-vous vite ! N’oubliez pas de nous prévenir en cas d’empêchement afin de libérer un billet, il n’y a que 15 places disponibles. Merci d’avance.

Réservation en ligne obligatoire, gratuit

Circuit pédestre proposé par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille Devant la statue Faidherbe,place Richebé place Richebé, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Devant la statue Faidherbe,place Richebé Adresse place Richebé, 59000 Lille Ville Lille lieuville Devant la statue Faidherbe,place Richebé Lille Departement Nord

Devant la statue Faidherbe,place Richebé Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Circuit pédestre “Sur les pas des carabins en Médecine” Devant la statue Faidherbe,place Richebé 2022-04-29 was last modified: by Circuit pédestre “Sur les pas des carabins en Médecine” Devant la statue Faidherbe,place Richebé Devant la statue Faidherbe,place Richebé 29 avril 2022 Devant la statue Faidherbe lille place Richebé Lille

Lille Nord