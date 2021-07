Circuit pédestre pour une visite-découverte du Vieux Village de Cormeilles Aux musées réunis, 18 septembre 2021, Cormeilles-en-Parisis.

Circuit pédestre pour une visite-découverte du Vieux Village de Cormeilles

Aux musées réunis, le samedi 18 septembre à 15:00

Venez découvrir ou redécouvrir la vie et les monuments du bourg cormeillais d’autrefois avec ses fermes et portes cochères ses activités agricoles et vinicoles et la vie moins connue de son lavoir et de ses lavandières ancêtre des réseaux sociaux ; lieu idéal pour diffuser les nouvelles du pays Un bref passage à l’église Saint-Martin, classée au titre des monuments historiques.

Gratuit

circuit à pied dans le Vieux Village découverte des monuments et sites anciens du XII au début du XX histoires et anecdotes du quartier

Aux musées réunis 31 rue Thibault Chabrand 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00