Grauves Marne Grauves Vous aimez marcher ? Chaussez-vous et venez à la rencontre des vignerons de notre commune qui vous feront déguster leur Champagne. Vous prendrez le temps de vous restaurer et de découvrir le formidable travail d’artisans Franco-Belge au travers d’un circuit de 6 kilomètres. Seul(e), en famille ou entres amis, venez nombreux ! audeladesbulles@gmail.com Grauves

