Hôtel de ville d’Ayse, le dimanche 19 septembre à 09:30

Circuit pédestre et visite : • Réservoir d’eau • Un hameau de la commune • Le Lac, l’environnement, la pêche • Exposition et apéritif

Inscription obligatoire

Célébrons la richesse de lieux et donnons à nos concitoyens l’opportunité de se rassembler autour de leur patrimoine commun. Hôtel de ville d’Ayse 74130, Ayse Ayse Haute-Savoie

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T13:00:00

