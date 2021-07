Saïx Espace loisirs Les Etangs Saïx, Tarn Circuit patrimonial Espace loisirs Les Etangs Saïx Catégories d’évènement: Saïx

[http://www.communautesoragout.fr](http://www.communautesoragout.fr)n lien avec la thématique de l’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine “Patrimoine pour Tous”, le Réseau Patrimoine de la Communauté de Communes Sor et Agout a choisi cette année de valoriser les moulins et fours à pain du territoire. Le circuit est gratuit et ouvert à tous. Un spectacle tout public autour de la fabrication du pain clôturera la journée. Toutes les infos seront disponibles sur le site www.communautesoragout.fr

Apportez votre pique-nique

Le réseau patrimoine de la Communauté de Communes Sor et Agout propose un circuit patrimonial sur le territoire à la découverte de certains moulins et fours à pain. Espace loisirs Les Etangs 81710 Saïx Saïx Tarn

