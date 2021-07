Circuit parcours sonore “Allez zou !” Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Alès.

Circuit parcours sonore “Allez zou !”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

Découvrez le parcours sonore de PAB spécialement conçu pour le centenaire de l’artiste, à la fois poète, sculpteur, dessinateur, peintre, graveur, qui aurait eu 100 ans en 2021 et profitez d’une balade inédite dans la ville d’Alès. Une fiction radiophonique originale vous permettra de découvrir, connaître ou reconnaître Pierre André Benoit dans sa ville natale. Associant des images sonores et une visite contée s’inspirant des archives, de témoignages, de la vie, des oeuvres et de la collection de PAB, cette expérience immersive et artistique au coeur d’Alès relie la mémoire du personnage de Pab au musée qui porte son nom.` Comment ça marche? · Avec votre smartphone (bien chargé) et vos écouteurs, téléchargez l’application Listeners sur Google Play ou App Store. · Rendez-vous Place de la Mairie et lancez l’application. Vous n’avez aucune manipulation à faire, les sons s’enclenchent automatiquement en fonction de votre position géolocalisée et de vos déplacements. · `

Avec votre smartphone et vos écouteurs, téléchargez l’application Listeners sur Google Play ou App Store, puis départ place de la Mairie

Découvrez le parcours sonore de PAB ( Pierre André Benoit) dans la ville d’Alès.

Hôtel de ville 9 place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T21:00:00