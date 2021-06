Rémalard Espace Octave MIrbeau Orne, Rémalard Circuit : parcours du patrimoine de Rémalard Espace Octave MIrbeau Rémalard Catégories d’évènement: Orne

L’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard a conçu un parcours du patrimoine pour partir à la découverte de l’histoire, des bâtiments et des personnalités de Rémalard. A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association présentera le dispositif et l’audioguide gratuit, ainsi que le livret de visite disponible à l’office de tourisme. En présence des concepteurs du circuit.

Durée : 1h30 environ, départ de la salle des fêtes de Rémalard-en-Perche (Espace Octave Mirbeau).

Visite guidée de Rémalard et présentation du nouveau parcours du patrimoine : pour partir à la découverte de l’histoire, des bâtiments et des personnalités de Rémalard. Audioguide, livret de visite. Espace Octave MIrbeau Rue Marcel Louvel, 61110 Rémalard Rémalard Orne

