Circuit : parcours d’orientation

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de l’Eglise, Ivry la bataille

**Lieu :** Autour du Château, dans la montée depuis l’arsenal sur la butte Talbot (partie boisée après le château). **règles du jeu :** Des balises sont placées sur zone, elles sont accessibles et visibles, elles sont composées d’un fanion et d’une pince (une pince correspond à sa balise) Les participants disposent d’un plan schématique de la zone de jeu et d’une carte de contrôle. Ils se servent du plan pour s’orienter sans boussole, trouvent les balises indiquées sur le plan et effectuent le poinçonnement de leurs cartes de contrôle. Des énigmes sont à déchiffrer tout au long du parcours. Le but est double, avoir validé toutes les balises et trouvé la réponse aux énigmes. Un calcul de pénalité est effectué pour les balises manquantes. Un prix sera remis aux trois premières équipes ayant le meilleur score.

Réservation par téléphone ou sur place, équipe de 6 participants max, à partir de 7 ans.

Parcours d’orientation à énigmes autour du château avec remise de prix.

Place de l’Eglise,Ivry la bataille place de l’eglise st martin, ivry la bataille Ivry-la-Bataille Eure



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00