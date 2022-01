Circuit Par’Coeur Venelles Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Venelles Bouches-du-Rhône Venelles Des cœurs en bois ont été déposés aux abords de 12 œuvres tout au long du parcours Street Art de Venelles.



Suivez le parcours (plan à récupérer sur le site web de Venelles), trouvez les cœurs (sans les décrocher), et notez la lettre de l’alphabet inscrite au dos de chacun. Il y a 12 cœurs, donc 12 lettres.



Remettez les lettres dans le bon ordre et transmettez le mot

que vous avez trouvé au bureaux du service Jeunesse.



Le service Jeunesse vous invite à un parcours insolite dans les rues de la ville, tout le mois de février, à l'occasion de la Saint Valentin !

Ouvrez grand les yeux… et repérer les cœurs en bois !

service.jeunesse@venelles.fr +33 4 42 54 09 09 https://www.venelles.fr/mensuelle-jeunesse-parcoeurs/

