le samedi 18 septembre à Bibliothèque Carnegie

### Partez à la découverte du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Reims et ses alentours avec un guide-comédien. À travers le regard de trois générations de rémois, vous vivrez une visite intimiste et insolite. Du conflit générationnel caricatural aux personnalités clownesques, les différents personnages vous entraîneront, malgré eux, en plein cœur de l’histoire de Reims et de son évolution architecturale. _Visites organisées par l’Office de tourisme du Grand Reims._

Gratuit. Inscription obligatoire. Rendez-vous devant la bibliothèque Carnegie.

