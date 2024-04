Circuit panoramique dans les Alpilles Office de Tourisme Arles Camargue Service Accueil Arles, lundi 1 janvier 2024.

Avec votre groupe, découvrez le Parc naturel régional des Alpilles, le deuxième du Pays d’Arles, constitué de terres agricoles et de forêts méditerranéennes, où vivent plus d’une centaine d’espèces rares ou protégées.Groupes

Découverte des Alpilles de l’abbaye de Montmajour à Saint Rémy de Provence, en passant par Fontvieille, les Baux de Provence, Maussane les Alpilles, le Paradou… Retour sur Arles en fin de visite.





Bon à savoir

– Réservation obligatoire

– Sous réserve de disponibilité de nos guides.

– 35 personnes maximum par guide.

– Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure du rendez-vous

– Chaque heure supplémentaire sera facturée 45 € par heure et par guide (50 € le dimanche 70 € les jours fériés).

– Supplément de 20 € par guide et par date si son repas n’est pas prévu sur place.

– Visites nocturnes Au-delà de 21H00, nous consulter.

– Rendez-vous et/ou fin de prestation tous les tarifs ci-dessus sont calculés sur la base d’un début et une fin de prestation en centre-ville d’Arles. Dans le cas contraire, prévoir supplément pour les frais de transport (45€ minimum, tarifs sur demande).

– Possibilité de changer le lieu de rendez-vous, sur demande au moment de la réservation.



Condition d’annulation

En cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 48 heures ou en cas de non présentation du groupe (1h après l’horaire fixé), l’intégralité de la facture sera due.



Informations pratiques

Accès office de tourisme d’Arles par le Boulevard des Lices.

Pour les visites du samedi matin, dont le rendez-vous est fixé à l’office de tourisme, nous vous informons que le boulevard des Lices est fermé à la circulation en raison du déroulement du marché hebdomadaire. 235 235 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Office de Tourisme Arles Camargue Service Accueil Boulevard Des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur guides@arlestourisme.com

