Circuit numérique "Les dessous du centre" de Bois-Colombes

A l’aide d’un smartphone, scannez le QR code installé sur un potelet place de la République et laissez-vous guider au fil d’une courte promenade composée de 5 étapes. Chacune propose une animation en motion design sur le patrimoine et les anecdotes du lieu. Les curieux pourront ainsi découvrir la place de la République, l’hôtel de ville, l’avenue Robert-Bain, etc.

Accès libre, équipement nécessaire : un smartphone équipé d’un lecteur de QR Code

Circuit numérique pour se balader et en apprendre plus sur l’histoire et le patrimoine de Bois-Colombes.

Place de la République 92270 Bois-Colombes



18-19 septembre 2021, 10:00-18:00