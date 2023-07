Circuit numérique « Les dessous du centre » de Bois-Colombes Circuit numérique « Les dessous du Centre » Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Circuit numérique « Les dessous du centre » de Bois-Colombes 16 et 17 septembre Circuit numérique « Les dessous du Centre » Accès libre, équipement nécessaire : un smartphone équipé d’un lecteur de QR Code

A l’aide d’un smartphone, scannez le QR code installé sur un potelet place de la République et laissez-vous guider au fil d’une courte promenade composée de 5 étapes. Chacune propose une animation en motion design sur le patrimoine et les anecdotes du lieu. Les curieux pourront ainsi découvrir la place de la République, l’hôtel de ville, l’avenue Robert-Bain, etc.

Circuit numérique « Les dessous du Centre » Place de la République 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 19 83 48 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ Le circuit numérique imaginé par Bois-Colombes est une balade en cinq étapes, identifiées par des QR codes. Nul besoin de télécharger une appli quelconque, dégainez votre téléphone mobile et scannez le premier QR code situé place de la République… laissez-vous guider par la voix et l’animation qui apparaît sur votre écran. Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Les Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (hôtel de ville de Bois-Colombes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

