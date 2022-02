Circuit National Sabre Joué-lès-Tours, 5 février 2022, Joué-lès-Tours.

Circuit National Sabre Joué-lès-Tours

2022-02-05 09:00:00 11:00:00 – 2022-02-06

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

C’est une tradition depuis 25 ans : la Fédération Française d’Escrime fait une nouvelle fois confiance à l’USJ Escrime pour organiser l’un des plus beaux circuits national de la discipline, au sabre. 24 pistes réparties sur 3 gymnases accueilleront des centaines de tireurs sur 2 jours. Samedi 5 février, les jeunes M11 et M13 filles et garçons s’affronteront dès 11h du matin. Le lendemain, dimanche 6 février, ce sera au tour des seniors hommes et dames de tirer. Un beau plateau attend les spectateurs ce jour-là. En effet, on peut noter la présence de l’équipe de France Olympique (les vice-championnes olympiques Manon Brunet et Sara Balzer seront présentes), ainsi que des internationaux français et étrangers, pour certains partis l’été dernier à Tokyo (Bolade Apithy, Sandro Bazadze..).

C’est une tradition depuis 25 ans : la Fédération Française d’Escrime fait une nouvelle fois confiance à l’USJ Escrime pour organiser l’un des plus beaux circuits national de la discipline, au sabre.

comm.usjescrime@gmail.com http://escrime-jouelestours.com/

C’est une tradition depuis 25 ans : la Fédération Française d’Escrime fait une nouvelle fois confiance à l’USJ Escrime pour organiser l’un des plus beaux circuits national de la discipline, au sabre. 24 pistes réparties sur 3 gymnases accueilleront des centaines de tireurs sur 2 jours. Samedi 5 février, les jeunes M11 et M13 filles et garçons s’affronteront dès 11h du matin. Le lendemain, dimanche 6 février, ce sera au tour des seniors hommes et dames de tirer. Un beau plateau attend les spectateurs ce jour-là. En effet, on peut noter la présence de l’équipe de France Olympique (les vice-championnes olympiques Manon Brunet et Sara Balzer seront présentes), ainsi que des internationaux français et étrangers, pour certains partis l’été dernier à Tokyo (Bolade Apithy, Sandro Bazadze..).

Joué-lès-Tours Escrime

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-01-31 par