Promenade contée, bilingue en occitan et en français qui aura pour thème l’eau et l’enseignement transmis par les femmes. Dimanche à 10h – durée 1h30 Proposé par l’association IEO 30 Rdv au Square Antonin Promenade contée, bilingue en occitan et en français qui aura pour thème l’eau et l’enseignement transmis par les femmes. Square Antonin Square Antonin, 30000 Nîmes Nîmes Gambetta Gard

