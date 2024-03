Circuit : meurtre au musée ! Musée la maison de la brique Le Mesnil-Vigot, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 19h30 Musée la maison de la brique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Terrible nouvelle, un meurtre a été commis au musée. Nous avons besoin des meilleurs détectives pour résoudre cette enquête. Munissez-vous de votre lampe torche et lancez-vous dans les parcours d’énigmes qui vous mèneront au coupable !

Musée la maison de la brique 3 la briquetterie, 50190 Saint-Martin-d’Aubigny Le Mesnil-Vigot 50190 Manche Normandie 02 33 07 61 95 https://museelamaisondelabrique.wordpress.com/ [{« type »: « email », « value »: « mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 07 73 92 »}] Ancienne briqueterie transformée en musée, vous pouvez retracer l’histoire du métier de briquetier, de la brique et de son utilisation en Normandie. parking à proximité

