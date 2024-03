Circuit Marcel Pagnol en minibus Aubagne, dimanche 14 avril 2024.

Découvrez l’histoire et le patrimoine de Marcel Pagnol dans un confort optimal et avec un service de qualité.

Arrêt 1 La Maison natale de Marcel Pagnol

Présentation et visite du lieu de naissance de Marcel Pagnol.

Arrêt 2 Le Petit Monde de Marcel Pagnol

Temps libre pour profiter des scènes de Pagnol représentées par les santonniers d’Aubagne.

Pique-nique sorti du sac à la Treille (pique-nique non fourni).

Arrêt 3 Découverte de la Bastide des vacances du petit Marcel suivi d’une balade dans les collines du Garlaban.

Arrêt 4 Le Château de ma mère (jardin)

Temps libre au Château de la Buzine



Secteur de prise en charge De Marseille à Aix-en-Provence jusqu’à Golf de Saint-Tropez 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-10-31

Lieu souhaité de prise en charge à déterminer

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

