Villedieu-les-Poêles Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles Manche, Villedieu-les-Poêles Circuit : les curiosités de nos villages Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles

Circuit : les curiosités de nos villages Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Villedieu-les-Poêles. Circuit : les curiosités de nos villages

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles

L’Office de tourisme vous propose un circuit en bus à la découverte du petit patrimoine : moulins, églises, châteaux, pigeonniers… Les propriétaires ouvrent exceptionnellement leurs portes. **Pour cette édition 2021, cap vers :** * Morigny, * Coulouvray-Boisbenâtre, * Rouffigny. _Départ depuis l’Office de tourisme à 15h (8 Place des Costils – 50800 Villedieu-les-Poêles), retour prévu pour 19h au même endroit. Parking accessible sur place. Visite guidée par Jacky BRIONNE. 6€ par pers._ **Attention, places limitées : 50 personnes max. par journée.** **Programme complet disponible à l’Office de tourisme de Villedieu Intercom ou sur** [**[www.ot-villedieu.fr](www.ot-villedieu.fr)**](www.ot-villedieu.fr) **Réservations auprès de l’Office de tourisme au 02 33 61 05 69 ou à** [**[contact@ot-villedieu.fr](mailto:contact@ot-villedieu.fr)**](mailto:contact@ot-villedieu.fr)

6€, (50 participants max)

Circuit guidé en bus Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles 8, place des Costils, Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles Adresse 8, place des Costils, Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Ville Villedieu-les-Poêles lieuville Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles