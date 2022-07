Les bords de Marne du Perreux Circuit « Les bords de Marne du Perreux » Le Perreux-sur-Marne Catégories d’évènement: Le Perreux-sur-Marne

Les bords de Marne du Perreux Samedi 17 septembre, 14h00

Nombre limité à 20 places

Découverte des bords de Marne, son histoire et son architecture.

01 48 73 73 97 Découverte des bords de Marne du Perreux Commune à part entière depuis 1887, Le Perreux-sur-Marne, est un ancien quartier de Nogent-sur-Marne. D’abord lieu de villégiature, le Perreux devient au début du XXe siècle une véritable ville qui accueille chaque dimanche la foule des promeneurs venus de Paris. Ces promeneurs viennent apprécier le cadre bucolique des bords de Marne dont les berges sont aménagées au fil du temps. En effet, jusqu’au XVIIIe siècle, les maisons de plaisance s’étageaient sur la pente sans que les rives ne soient aménagées. Seuls quelques lavoirs, « bateau-lessive », bains-publics ou pontons de pêcheurs étaient installés. L’arrivée du chemin de fer et la canalisation du cours d’eau, qui facilite la navigation, provoquent la métamorphose des bords de Marne. Un chemin longeant de manière ininterrompue les berges depuis Joinville-le-Pont jusqu’à Neuilly-sur-Marne est aménagé et rapidement investi par des guinguettes, garages à bateaux, clubs nautiques, etc. Dans la boucle du Perreux, l’exploitation du sable des anciens lits de la rivière se développe. Des bacs permettent de traverser la Marne avant la construction du Pont de Bry et de la passerelle. Sur les berges, des maisons de tous les styles se construisent, ainsi que divers équipements publics ou associatifs. Le Perreux sur Marne a la particularité de posséder environ 3 kilomètres de bords de Marne. Cette fantastique boucle vous sera racontée lors de la visite proposée par l’Office de Tourisme de la Vallée de la Marne pendant deux heures au départ de la Mairie du Perreux-sur-Marne. Vous découvrirez ainsi l’histoire des Bords de Marne grâce aux différentes traces des années fastes des baignades, des guinguettes, des maisons de villégiature ou encore des sports nautiques. En commençant par admirer une Mairie type IIIe République, voilà une promenade qui s’annonce passionnante. Le chemin empreinte la rue des 100 marches et se poursuit sur une partie des 3 km de bords de Marne allant de la Passerelle de Bry au pont de Bry-sur-Marne. La visite est ouverte à tous les âges, la seule difficulté sur le cheminement se situe au niveau des « 100 marches » dans le sens de la descente.

