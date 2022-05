Circuit : Les arbres remarquables Parc du château de la Neuenbourg Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Circuit : Les arbres remarquables

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de la Neuenbourg

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de la Neuenbourg

Plantés pour leur rareté ou bénéficiant de dimensions hors normes, ils sont représentatifs des goûts de leur époque. Grands amateurs de botanique, les industriels du XIXe siècle ornaient leurs parcs privés d’essences exotiques. Certains espaces verts publics étaient aménagés dans un souci d’hygiène pour améliorer le bien-être de la population ouvrière. Venez à la rencontre de ces arbres remarquables qui, du haut de leur grand âge, ont une multitude d’histoires à vous livrer. Découvrez ce circuit en autonomie en vous rendant sur l’application mobile : Les Voies du Patrimoine. Application téléchargeable gratuitement sur IOS et Android Un arbre remarquable se distingue par ses particularités exceptionnelles : rareté, dimensions, âge, histoire. La région de Guebwiller regorge de ces arbres spectaculaires ! À vous de les découvrir ! Parc du château de la Neuenbourg rue du 4 février, Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est Guebwiller Haut-Rhin

