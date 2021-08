Rodez Aéroport Aveyron, Rodez Circuit “Le Patrimoine vu du ciel” Aéroport Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Av’airon Club de Rodez vous propose des vols à tarifs préférentiels pour découvrir les richesses patrimoniales depuis les airs !

20€ pour 20 min ou 30€ pour 30 min, sous réserve des conditions météo favorables

Vol découverte proposé par l’Av’airon Club de Rodez. Aéroport Route de Decazeville, 12000 Rodez Rodez Aveyron

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00

