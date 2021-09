Carentan RDV place de la République Carentan, Manche Circuit : le patrimoine au fil des Gazettes. Flânerie historique dans Carentan RDV place de la République Carentan Catégories d’évènement: Carentan

Manche

le samedi 18 septembre à 14:30

Promenade guidée autour des lieux qui ont fait l’objet d’articles dans les numéros récents de la Gazette des Arcades, revue historique du pays de Carentan : Place de la République, quincaillerie Brière, église Notre-Dame, ancien presbytère, ponts de Saint-Hilaire…

Rendez-vous à 14h 30, place de la République.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

