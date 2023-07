Circuit architecture du Trapèze Circuit « l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain » Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Circuit architecture du Trapèze Circuit « l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain » Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Circuit architecture du Trapèze Dimanche 17 septembre, 15h00 Circuit « l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain » Entrée libre sur réservation Sur l’ancien site industriel de Renault à Boulogne-Billancourt, une nouvelle page de l’histoire de l’architecture boulonnaise, innovante et durable, à explorer au cours d’une promenade. Circuit « l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain » 30 cours de l’Île-Seguin RDV au pied de la tour « Horizons » 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org [{« type »: « email », « value »: « jep2023@otbb.org »}] Dans le quartier du Trapèze s’écrit une nouvelle page de l’histoire de l’architecture boulonnaise à découvrir au cours d’une promenade conduite par les médiateurs du Pavillon sur l’Île Seguin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 ©Ville de Boulogne-Billancourt Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain" Adresse 30 cours de l’Île-Seguin RDV au pied de la tour « Horizons » 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain" Boulogne-Billancourt

Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine de demain" Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/