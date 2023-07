Parcours architectural des années trente Circuit « L’architecture des années 30 » Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Parcours architectural des années trente Circuit « L’architecture des années 30 » Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Parcours architectural des années trente 16 et 17 septembre Circuit « L’architecture des années 30 » Entré libre Ville des temps modernes, Boulogne-Billancourt fut un terrain d’essai particulièrement fertile pour l’architecture du XXe siècle. Des architectes y firent leurs armes, tels Le Corbusier, Mallet-Stevens, Lurçat, Perret, Patout, Pingusson, Terry… Circuit « L’architecture des années 30 » Rendez-vous 7 place Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Les plus grands architectes du XXe siècle ont bâti dans le quartier des Princes. Le Corbusier, Mallet-Stevens, Patout, Perret et d’autres encore ont développé ici leur langage, celui de la modernité. Métro: Boulogne Jean Jaurès (10) Bus Denfert Rochereau (52) Bus Stade Roland Garros (123) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

