Hauts-de-Seine Visite guidée, circuit « La petite Garenne » Circuit « La petite Garenne » Colombes, 16 septembre 2023, Colombes. Visite guidée, circuit « La petite Garenne » Samedi 16 septembre, 14h00 Circuit « La petite Garenne » Un écrin de villégiature Retrouvez son paysage de villégiature, né avec l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle qui s’épanouit de la Belle Epoque jusqu’aux années 1920.

Par Les Amis de l’Histoire de Bois-Colombes, Colombes, et La Garenne-Colombes.

Tout public dès 11 ans (durée 1h30) – PMR.

Gratuit.

RDV à l'angle de la rue de l'Industrie et de la rue des Voies-du-Bois. De l'ancienne garenne au quartier pavillonnaire, ce circuit permet de découvrir le charme de ses rues tranquilles et verdoyantes qui ménagent quelques surprises. SNCF gare La Garenne-Colombes / Bus 176

