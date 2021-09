Marsanne Marsanne Drôme, Marsanne Circuit : Journée du patrimoine : Nature et patrimoine – où vous pourrez visiter : foret, châteaux, villages perchés, point de vue… pour finir avec une bâtisse de style néoclassique Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drôme

Marsanne

Circuit : Journée du patrimoine : Nature et patrimoine – où vous pourrez visiter : foret, châteaux, villages perchés, point de vue… pour finir avec une bâtisse de style néoclassique Marsanne, 18 septembre 2021, Marsanne. Circuit : Journée du patrimoine : Nature et patrimoine – où vous pourrez visiter : foret, châteaux, villages perchés, point de vue… pour finir avec une bâtisse de style néoclassique 2021-09-18 – 2021-09-19 SARL Scoot Nomad Jonas 1435 chemin neuf

Marsanne Drôme Pour les Journées Européennes du Patrimoine, baladez-vous en scooter ou mobylette pour flâner, prendre le temps de visiter vos monuments préférés sous le soleil.

Deux circuits exclusifs sont proposés durant le week-end … scoot-nomad@live.fr http://www.scoot-nomad.com/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Marsanne Autres Lieu Marsanne Adresse SARL Scoot Nomad Jonas 1435 chemin neuf Ville Marsanne lieuville 44.65393#4.90348